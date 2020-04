Brand in Matrei: Bewohner bei Rettung der Haustiere verletzt

Matrei am Brenner – Die Freiwillige Feuerwehr Matrei wurde am Freitagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gerufen. Das Feuer war gegen 15.45 Uhr in einer Wohnung im Bereich des Elektroherds ausgebrochen. Ein Nachbar bemerkte, dass unter dem Türspalt Rauch aus der Wohnung drang und schlug Alarm. Der Brand konnte von den 30 angerückten Einsatzkräften gelöscht werden.