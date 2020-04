Sportminister Kogler kündigte Trainingsmöglichkeit für Topsportler an

Wien - Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) hat Österreichs Spitzensportlern Ausnahmeregelungen in Aussicht gestellt, um trotz der Maßnahmen gegen das Coronavirus bald ihren Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu können. "Ich hoffe, dass das in nächster Zeit ist, in den nächsten Wochen", sagte Kogler am Samstag in einer Pressekonferenz zur Situation des Sports in der Corona-Krise.