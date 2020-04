Mann erwischte Einbrecher in Innsbruck auf frischer Tat: Männer flüchteten

Innsbruck – In der Nacht auf Sonntag hat ein Wohnungsinhaber zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Um 2 Uhr hörte der 57-Jährige Geräusche im Hausgang und sah dort einen ihm unbekannten Mann. Er sprach diesen mehrfach an, was er hier mache, woraufhin ihn dieser mehrfach fragte, "was er für ein Problem habe", wie die Polizei berichtet.