88-Jährige kam bei Brand in Kufsteiner Mehrparteienhaus ums Leben

Kufstein – In den frühen Morgenstunden kam am Sonntag in Kufstein eine 88-Jährige ums Leben. Gegen 5.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil in der Wohnung der Frau aus zunächst unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte fanden sie regungslos auf. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die 88-Jährige ins Krankenhaus Kufstein gebracht, doch sie verstarb noch vor der Ankunft.