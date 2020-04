WSG Tirol und Wacker wollen „Klarheit, auch wenn sie sehr weh tut“

Von Wolfgang Müller und Tobias Waidhofer

Wattens, Innsbruck – Abbruch – und das am besten sofort. Österreichs Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska hat in Zeiten der Corona-Pandemie eine klare Meinung, wie es mit der österreichischen Fußball-Bundesliga weitergehen soll. Auch die Frage, wie man diese Saison werten solle, beantwortet der ehemalige Inter-Legionär in einer Kolumne: „Die letzte Saison heranzuziehen halte ich für eine Schnapsidee, mein Vorschlag: kein Meister, für die Europacupplätze die Tabelle nehmen, wie sie jetzt ist. Und kein Absteiger, dafür zwei Aufsteiger.“

„Der Schneckerl ist eine Legende und eine Privatperson, die natürlich ihre Meinung äußern darf“, meinte WSG-Tirol-Manager Stefan Köck dazu. „Ich finde so etwas aktuell aber nicht seriös. Wir sollten uns auf die Einschätzung der Experten – und das sind Virologen und die Regierung – verlassen.“ Auch bei den Belgiern, die die Saison am Donnerstag zum Ärger der UEFA abgebrochen hatten, werde man erst im Nachhinein sehen, ob dies die richtige Entscheidung gewesen sei. Und Köck streicht erneut heraus, was er seit Ausbruch des Virus betont: „In der aktuellen gesellschaftlichen Lage ist es nebensächlich, wann Fußballer wieder kicken.“ Sollte die Saison aber wirklich abgebrochen werden, sei eines klar: „Egal wie die Saison dann gewertet wird, es wird Gewinner und Verlierer geben.“ Und dabei sei jedem Verein das Hemd näher als der Rock. „Ried positioniert sich, Rapid positioniert sich – das ist auch logisch.“

Clubkonferenz Mitte April soll Klarheit schaffen

Gerhard Stocker, der die zweite Liga im Aufsichtsratsgremium der Bundesliga vertritt, ist für klare Ansagen. Allerdings erst bei der Clubkonferenz am 16. April. Die Sitzung wurde um eine Woche verschoben, weil die Maßnahmen der Regierung am 13. April abgewartet werden müssen. Doch dann muss Schluss mit der Ungewissheit sein. „Klarheit ist gefragt, auch wenn die schmerzhaft sein kann“, fordert der Wacker-Präsident definitive Entscheidungen: „Und wenn die ganze Saison ausgesetzt wird und im Herbst neu aufgesetzt startet. Dann hat man genug Zeit, sich darauf entsprechend vorzubereiten und diverse Kompromisse zu überlegen. Was natürlich auch die Sponsoren betrifft. Dafür würde ich auch plädieren, wenn der FC Wacker so wie zurzeit Ried in Führung läge. Im Moment Diskussionsansätze sofort mit Klagedrohungen zu unterbinden, finde ich kontraproduktiv. Denn der Fußball hat bei allen wirtschaftlichen Problemen auch sein Image zu pflegen.“