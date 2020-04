Hofer will neuen "Österreich-Konvent" und kritisiert Regierung

FPÖ-Chef Norbert Hofer kritisierte in der ORF-Pressestunde die langsamen Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise und sieht die EU in der aktuellen Pandemie gescheitert. Dass sich die FPÖ-Mandatare bei der Sitzung Ende der Woche weigerten, Mundschutz zu tragen, verteidigte der FPÖ-Chef.