Gut zu wissen: Tipps für Senioren zum Umgang mit Geldgeschäften

Innsbruck – Menschenansammlungen sollen gemieden werden, Spaziergänge kurz ausfallen, die Versorgung zuhause am besten durch andere sichergestellt werden: Vor allem das Leben von älteren Menschen hat die Corona-Quarantäne mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus auf den Kopf gestellt. Da sie auch diejenigen sind, die ihre Geldgeschäfte am liebsten vor Ort in der Bank abwickelten, hat das Innenministerium zusammen mit der Wirtschaftskammer (WKO) Tipps für Senioren zur finanziellen Versorgung herausgegeben. „Vor allem rund um die Auszahlung der Pensionen am Monatsersten sollen sie Handlungssicherheit geben", so Franz Rudorfer von der Sparte Banken und Versicherungen der WKO.