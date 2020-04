Radfahrer in Innsbruck bei Unfall mit Fahrerflucht verletzt

Innsbruck - Am Sonntag gegen 18 Uhr kam es auf der Innsbrucker Bachlechnerstraße zu einer Kollision zwischen einem 28-jährigen Radfahrer und einer 76-jährigen Autofahrerin, als diese abbiegen wollte. Obwohl die Pkw-Lenkerin den Unfall bemerkt haben muss, fuhr sie weiter ohne anzuhalten, so die Polizei in einer Aussendung. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.