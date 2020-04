Zigarette setzte Gebüsch in Innsbruck in Brand: 49-Jähriger angezeigt

Innsbruck – Eine vom Balkon geworfene Zigarette ließ am Sonntagabend in der Innsbrucker Innenstadt ein Gebüsch in Flammen aufgehen. Bewohner eines Mehrparteienhauses wurden gegen 18.20 Uhr auf den Brand im Hinterhof des Gemeinschaftsgartens aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits 80 bis 100 Quadratmeter des Gebüschs in Flammen.