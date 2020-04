Recyclinghof und Kompostieranlage ab Dienstag im Notbetrieb geöffnet

Innsbruck – Die viele Zeit zuhause nutzen derzeit zahlreiche Menschen, um Haus und Garten frühlingsfit zu machen. Doch wohin mit dem Abfall? Die Stadt Innsbruck hat am Montag angekündigt, den bisher geschlossenen Recyclinghof und die städtische Kompostieranlage in der Rossau sowie die Grünschnittsammelstelle in Kranebitten wieder zu öffnen – allerdings nur im Notbetrieb.