„Corona-Wunder" an Innsbrucker Klinik: Wiedersehen nach 70 Jahren

Innsbruck – Aus einem Film könnte sie sein, die Geschichte, die sich nun an der Innsbrucker Klinik zugetragen hat: Zwei ältere Damen liegen auf der Station der Infektiologie in der Innsbrucker Klinik nebeneinander und unterhalten sich. Sie erzählen sich voneinander und entdecken dabei einige Gemeinsamkeiten – und plötzlich erinnern sie sich: Vor 70 Jahren sind sie schon einmal Bettnachbarinnen gewesen. Auch in der Klinik, im gleichen Gebäude, im gleichen Zimmer.