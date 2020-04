„Schutz von Risikogruppen unklar und unzureichend definiert"

Wien, Innsbruck – Parallel zum schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft gibt es auch eine Regelung, mit der jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschützt werden sollen, die Risikogruppen angehören. Diese sollen nach Möglichkeit zuhause bleiben – also auch von zuhause arbeiten bzw. (wenn kein Homeoffice) möglich ist – frei gestellt werden. Letzteres gilt aber nicht für Mitarbeiter kritischer Infrastruktur.

Auch wenn Arbeiterkammer (AK) und ÖGB die Regelung grundsätzlich begrüßen, habe diese doch noch Schwachstellen. So entscheide letztlich der Arbeitgeber – und nicht der Arzt –, ob Betroffene weiterarbeiten müssen oder nicht. Zudem ist noch zu wenig klar definiert, für welche Bereiche diese Schutzmaßnahmen nicht gelten, kritisiert die AK in einer Aussendung am Montagnachmittag.