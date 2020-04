Arbeiterkammer Tirol warnt vor betrügerischen Kreditangeboten

Innsbruck – Derzeit werden angeblich hohe Darlehensbeträge zu äußerst günstigen Konditionen versprochen. Diese würden sich vor allem an jene richten, die aufgrund der Covid-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Potenzielle Kreditnehmer müssten dafür nur eine Vorauszahlung leisten, heißt es vollmundig. Seriös sind diese Angebote allerdings nicht. „Finger weg“, raten deshalb die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Tirol. „Denn Darlehen fließt keines, und die Chance, die Vorauszahlung zurückzubekommen, ist äußerst gering“, so die AK in einer Aussendung am Montag.