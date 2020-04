Der „soziale Empfangsraum“ Unterhaus wird in Kürze geschlossen

P wie Präsidiumssitzung: Anfang nächster Woche tagt das ÖFB-Präsidium dazu, wie es im heimischen Fußball weitergehen soll. In den beiden oberen Ligen lebt die Hoffnung, dass man in einer Art „Corona-Blase“ mit Geisterspielen und einkasernierten Spielern

Tirols Fußballverbands-Präsident Josef Geisler weiß, dass die gesetzlichen Vorgaben im Profizirkus (Stichwort Geisterspiele) auch eine Frage der Interpretation sind, für den Amateurfußball hat er eine klare Position: „Was ist am Unterhaus-Fußball so schön? Wir wollen Leute und Emotionen sehen. Der Unterhaus-Clubfußball ist doch ein sozialer Empfangsraum.“ Der dürfte für 155 Tiroler Vereine mitsamt ihren Frauen- und Nachwuchsteams für diese Saison wohl geschlossen werden. Zumindest, wenn man vom Ligabetrieb spricht.

Geisler weiß auch, dass sich Fragen über Fragen in Auf- bzw. Abstiegsfragen, Vertragsverhältnissen usw. auftürmen werden: „Ich bin aber überzeugt, dass wir eine öster-reichweite Lösung finden.“ Wichtig ist ihm, seitens des Landesverbandes zu betonen, dass man allen Tiroler Vereinen in dieser heiklen Phase mit lückenlosen Informationen und Hilfestellungen zur Seite stehe.

H wie Herzblut: Es ist ja nicht so, dass es den Funktionären und Trainern im Unterhaus an Ideenreichtum mangelt. Ganz im Gegenteil. In dieser Hinsicht und nach der Ansage von Wacker-Präsident Gerhard Stocker, im Amateurbetrieb wenig bis überhaupt keinen Sinn zu sehen, die Ligen fortzuführen, flatterte der TT eine Mail ins Haus. „Traut man es den kleinen Vereinen wirklich nicht zu, bei entsprechend positiver Entwicklung der Krise den Trainingsbetrieb mit denselben Rahmenbedingungen wie bei den Profivereinen durchzuführen? Gruppentraining mit fünf Spielern zu je einer Stunde am Platz und das dreimal an einem Abend, das werden auch Amateurvereine zu organisieren wissen, vier Kabinen besitzen 95 Prozent aller Vereine – getrennte Duschmöglichkeiten sind auch hier vorhanden“, lässt Martin Pfluger, der sportliche Leiter von Landesligist SV Thiersee, wissen. Hier schlägt das große Herz im Unterhaus.