Wir kaufen in Tirol: Regional Online-Shopping

Mehr als 2.100 Tiroler Unternehmen sind mittlerweile auf der neuen Plattform www.wirkaufenin.tirol gelistet und bieten dort ihre Produkte und Dienstleistungen an. Initiiert von Land Tirol und Standortagentur Tirol bietet www.wirkaufenin.tirol die Möglichkeit, nach mehr als 9.000 Suchbegriffen zu suchen. Zusätzlich kann nach Kategorien, Geschäften in den einzelnen Bezirken und nach dem Lieferradius gefiltert werden. Über www.wirkaufenin.tirol gelangt man meist direkt in den Onlineshop des jeweiligen Anbieters. Betriebe ohne Webshop nehmen die Bestellungen auch telefonisch an. Lieferung oder Abholungsmöglichkeiten sind auf der Plattform ebenso angegeben wie die Kontaktdaten der Unternehmen. So können Fragen ganz unkompliziert persönlich per Telefon oder E-Mail geklärt werden.