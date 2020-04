FH Kufstein Tirol: Studium jetzt von zu Hause aus sichern

InteressentInnen können sich ihre Zukunft mit einem Studium an der FH Kufstein Tirol bequem von zu Hause sichern und gewiss sein, dass ihr Studium dank der gut ausgebauten Infrastruktur auch in Ausnahmesituationen digital und dennoch mit persönlichem Austausch fortgeführt werden kann.

Digitalisierung ermöglicht komplette Online-Abwicklung

Dank der guten digitalen Infrastruktur und dem Engagement der FH-MitarbeiterInnen konnte diese Umstellung reibungslos und schnell vonstattengehen. Bisher war nur die Bewerbung auf einen Studienplatz online möglich, nun werden auch die Aufnahmetests und alle persönlichen Aufnahmegespräche (Interviews) über digitale Konferenzsysteme abgebildet. „Wir freuen uns, dass wir unseren InteressentInnen von der Bewerbung bis zu den Interviews durch die komplette Online-Abwicklung die Möglichkeit geben können, ihre Zukunft auch in dieser herausfordernden Zeit zu sichern. Wir sind der Meinung, dass dieser virtuelle Weg gerade jetzt wichtig und richtig ist und hoffen, dass dieses Angebot angenommen wird“, freut sich Prof. (FH) Dr. Mario Döller, Rektor der FH Kufstein Tirol.

Online-Anmeldung für Bachelorstudiengänge verlängert!

Der Bewerbungszeitraum für ein Bachelorstudium an der FH Kufstein Tirol wurde bis zum 14. April ausgedehnt. Die Hochschulleitung möchte damit BewerberInnen, die zuvor noch ungewiss waren wie die Aufnahme oder gar ein Studium in Zeiten der Ausgangsbeschränkung möglich sei, die Chance auf eine akademische Ausbildung und damit sichere Zukunft geben.

Alle Informationen zur Online-Bewerbung: https://www.fh-kufstein.ac.at/bewerben/Leitfaden-fuer-BewerberInnen

Studium an der Kufsteiner Fachhochschule gesichert

Seit bereits über 20 Jahren bietet der Campus seinen StudentInnen hervorragende Lehre, persönliche Betreuung sowie modernste Inhalte. In 24 Studiengängen bildet die FH Fachkräfte aus, die weltweit gefragt sind. In der aktuellen Ausnahmesituation, aufgrund des Corona Virus, läuft der FH-Betrieb mit Remotesteuerung und durch Einsatz von Distance-Learning so gut wie ungestört weiter. Somit können die Lehrveranstaltungen für das aktuelle Semester digital abgehalten werden und den rund 2.200 Studierenden wird ein erfolgreicher Abschluss des Sommersemesters ermöglicht, zugleich wird die Gesundheit der Studierenden und des FHPersonals geschützt.

Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch, Geschäftsführer, und Prof. (FH) Dr. Mario Döller, Rektor der FH Kufstein Tirol. © FH Kufstein Tirol

Digitalisierung ist an der FH Kufstein Tirol seit mehreren Jahren ein durchgängiges Forschungsthema, dass gelebt wird und nahezu jeden Studiengang inhaltlich betrifft. Zudem wurde der grundsätzliche Ausbau des Online-Anteils im Studium in den letzten zwei Jahren massiv vorangetrieben. Dies führte zu einer sehr gut ausgebauten Infrastruktur, die zur Bewältigung der momentanen Situation unerlässlich ist. „Dadurch waren wir bestens auf die Umstellung vorbereitet und konnten durch das Engagement der MitarbeiterInnen und allen voran der Lehrenden, den FH-Betrieb in kürzester Zeit komplett remote steuern. Bereits im März haben wir 1.200 Lehrveranstaltungen online abgehalten und können damit das Sommersemester erfolgreich über den digitalen Weg fortführen und das wichtigste: unseren Studierenden entsteht dadurch kein Nachteil! Für die Zusammenarbeit, das Verständnis und Vertrauen der StudentInnen und MitarbeiterInnen möchte ich mich ganz herzlich bedanken“, zeigt sich Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch, Geschäftsführer der FH Kufstein Tirol, erfreut und dankbar.

Die Studienangebote: jetzt Zukunft mitgestalten

Die 12 Bachelor- und 12 Masterstudiengänge bieten technisch-wirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Ausrichtungen an. Alle Studierenden sammeln während ihres Studiums wertvolle Auslandserfahrung an einer der mehr als 210 Partnerhochschulen – ein Semester im Vollzeitstudium, berufsbegleitend in einer intensiven Auslandswoche. Rund 500 Lehrende betreuen die Studierenden persönlich und individuell. Eine weitere Besonderheit besteht in der Möglichkeit, vier Bachelor- und neun Masterstudiengänge berufsbegleitend am Wochenende zu studieren. Einige hiervon gewähren mit besonders hohem Onlineanteil noch mehr Berufsfreundlichkeit.

Mehr Informationen zu den vielseitigen und interessanten Studiengängen und Bildungsangeboten finden Sie auf der Website der FH Kufstein Tirol: https://www.fh-kufstein.ac.at/

