„Zustand stabil": Großbritannien bangt um Premier Boris Johnson

Regierungschef Johnson hatte seine Corona-Infektion Ende März bekannt gegeben. Nach gut einer Woche in Quarantäne in seiner Dienstwohnung wurde Johnson am Sonntagabend ins Krankenhaus in London eingeliefert, da er weiterhin Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 wie Husten und hohes Fieber zeigte.

Noch am Montagnachmittag hatte sich der Premier über Twitter aus dem Krankenhaus gemeldet. Er dankte den „brillanten Mitarbeitern" des britischen Gesundheitssystems, „die sich in dieser schwierigen Zeit um mich und andere kümmern".

Johnson war zu Beginn der Corona-Krise in die Kritik geraten, weil er restriktive Maßnahmen abgelehnt hatte. Anfang März hatte er erklärt, er schüttele allen Menschen immer noch die Hand. Dazu zählten bei einem Besuch in einem Krankenhaus auch Covid-19-Patienten.

Inzwischen gilt im ganzen Vereinigten Königreich eine Ausgangssperre. Bis dato wurden in Großbritannien mehr als 55.000 Corona-Infektionen nachgewiesen. Am Dienstag vermeldete das Gesundheitsministerium einen Rekordanstieg der Todesfälle: Binnen 24 Stunden seien 786 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-29 gestorben. In den beiden Tagen war die Zahl der neu gemeldeten Corona-Toten noch rückläufig gewesen. Insgesamt starben in Großbritannien bisher 6.159 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. (APA/dpa)