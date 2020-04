Corona-Krise verstärkte Rückgang der Großhandelspreise

Stark gefallen sind im März im Jahresabstand die Preise für sonstige Mineralölerzeugnisse (minus 30,9 Prozent), für Altmaterial und Reststoffe (minus 18,1 Prozent) sowie Motorenbenzin inklusive Diesel (minus 17,7 Prozent). Preisrückgänge gab es unter anderem auch bei festen Brennstoffen (minus 8,5 Prozent), Eisen und Stahl (minus 7,0 Prozent) sowie Getreide, Saatgut und Futtermittel (minus 5,1 Prozent). Gestiegen sind etwa die Preise bei lebenden Tieren (plus 17,2 Prozent), Uhren und Schmuck (plus 11,3 Prozent), Zucker, Süßwaren und Backwaren (plus 4,7 Prozent) sowie sonstigen Nahrungsmitteln (plus 4,1 Prozent).