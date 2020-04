"Irreführende Regeln zu Arbeitsunfällen im Home-Office"

Wien – Aus Sicht eines Experten hätten die neuen Regeln zum Arbeitsunfall im Home-Office im Zuge der Corona-Krise eindeutiger formuliert werden können. "Wie bei so vielem in den letzten Wochen hätte auch hier ein klarerer Wortlaut gefunden werden können", so der Arbeitsrechtler Martin Risak von der Uni Wien in einem COVID-19-und Recht-Blog. Auf den ersten Blick habe sich nämlich "nichts geändert".

"Schon bisher waren Unfälle, die sich in einem ursächlichen Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit ereignen im Home-Office von der Unfallversicherung geschützt", erläuterte Risak. Das gelte auch in gemischt genutzten Räumlichkeiten der Dienstnehmer, also nicht nur beispielsweise Arbeitszimmern.

"Irreführende" Gesetzesbegründung

"Meiner Einschätzung nach wurde der Aufenthaltsort der versicherten Person (Home-Office) kraft Gesetzes zum Betriebsort erklärt. Jegliche Unfälle während der - in der Regel sehr flexibel zu gestaltenden - Arbeitszeit, die in einem Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit stehen, sind als Arbeitsunfälle anzusehen." Das war aber schon bisher so.

Als "irreführend" bezeichnet der Arbeits- und Sozialrechtler aber die Gesetzesbegründung, wenn dort die besondere Bedeutung der örtlichen Dimension des Arbeitsunfalls hervorgehoben wird. So werde suggeriert, dass im Home-Office der örtliche Zusammenhang nur dann zu bejahen sei, wenn der Unfall in einem wesentlich betrieblich genutzten Teil des Hauses stattgefunden hat - etwa im eigenen Arbeitszimmer.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt lesen Ich bin bereits Abonnent