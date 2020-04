Deutschland nimmt 50 unbegleitete Flüchtlingskinder auf

Berlin – Deutschland will in einem ersten Schritt 50 unbegleitete Minderjährige aus Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnehmen. Einen entsprechenden Beschluss wolle die Regierung am Mittwoch fassen, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Darauf habe sich Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit Vertretern der Fraktionen von Union und SPD verständigt.