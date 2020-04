Trump will nichts von Warnungen Ende Jänner zu Corona gewusst haben

Milwaukee, Washington – Schutzmasken, Plexiglas in den Wahllokalen und tausende Nationalgardisten im Einsatz: Trotz der Coronavirus-Pandemie hat der US-Bundesstaat Wisconsin Vorwahlen abgehalten. Wegen fehlender Wahlhelfer blieben am Dienstag aber zahlreiche Wahllokale geschlossen. Ex-Vizepräsident Joe Biden war bei den Präsidentschaftsvorwahlen der Demokraten Favorit gegen Senator Bernie Sanders.

In der Großstadt Milwaukee, wo nur fünf Wahllokale öffneten, bildeten sich lange Schlangen. Die meisten Menschen trugen aus Sorge vor Ansteckungen einen Mundschutz und hielten Sicherheitsabstand zueinander. Rund 2,500 Nationalgardisten unterstützen den Ablauf der Wahl und desinfizierten regelmäßig Tische und Wahlmaschinen. In einigen Wahlbüros trennten Plexiglas-Scheiben Wähler und Wahlhelfer.

Wegen der Coronavirus-Krise haben bereits 15 Bundesstaaten Vorwahlen verschoben, seit Mitte März wurde keine Vorwahl mehr abgehalten. Wisconsin ging damit am Dienstag einen Sonderweg. Dort fanden nicht nur die Präsidentschaftsvorwahlen der Demokraten und der Republikaner von Präsident Donald Trump statt. Es wurde auch über eine Reihe lokaler und regionaler Ämter abgestimmt – darunter über einen wichtigen Richterposten am Obersten Gericht des Bundesstaates.

Auch deswegen führte der Wahltermin zu einem erbitterten Ringen zwischen Demokraten und Republikanern in Wisconsin. Der demokratische Gouverneur Tony Evers hatte das von den Republikanern kontrollierte Regionalparlament aufgerufen, den Wahltermin zu verschieben und die Möglichkeiten einer Briefwahl auszuweiten. Die Republikaner lehnten das aber ab.

Evers unterzeichnete daraufhin am Montag ein Dekret, das die Vorwahlen auf Juni verschiebt. Die Republikaner zogen dagegen aber umgehend vor den Obersten Gerichtshof des Bundesstaates. Das von konservativen Richtern dominierte Gericht erklärte die Verschiebung der Wahlen in einer Eilentscheidung für ungültig.

Evers kritisierte das Vorgehen der Republikaner scharf und sprach von einer "Schande". Die Bürger von Wisconsin müssten jetzt entscheiden, ob sie ihr Wahlrecht ausüben oder "gesund und sicher" bleiben wollten. Die Lokalzeitung "Milwaukee Journal Sentinel" sprach von der "undemokratischsten Wahl" in der Geschichte des Bundesstaates.

Der Streit um die Wahl in Wisconsin ging sogar bis vor den Obersten US-Gerichtshof: Der Supreme Court in Washington untersagte eine geplante Verlängerung der Frist für Briefwähler bis kommenden Montag.

In den USA ist innerhalb von 24 Stunden die weltweite Rekordzahl von fast 2.000 Menschen an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität vom Dienstagabend (Ortszeit) erlagen seit dem Vortag genau 1939 Menschen in den Vereinigten Staaten der von dem neuartigen Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.