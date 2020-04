Coronahilfen: Keine Einigung der EU-Finanzminister

Brüssel, Berlin - Trotz immenser Belastungen der Coronavirus-Pandemie können sich die Euro-Finanzminister nicht auf Hilfen für Italien und andere stark betroffene Länder verständigen. Die Verhandlungen dazu seien nach über 16 Stunden und einer Nachtsitzung Mittwochfrüh abgebrochen worden, teilte Eurogruppen-Chef Mario Centeno mit. Sie sollen nun am morgigen Donnerstag fortgesetzt werden.

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz will am Vormittag Details nennen. "In dieser schweren Stunde muss Europa eng zusammenstehen", schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. Gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire rief Scholz alle Euro-Länder auf, sich einer Lösung trotz schwieriger Finanzfragen nicht zu verweigern und einen Kompromiss zu ermöglichen. Centeno twitterte, eine Einigung sei nahe gewesen, aber nicht erzielt worden.