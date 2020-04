Keine Schutzzeit für Dopingsünder, neue Fragezeichen um Dürr-Akte

Der Präsident des Leichtathletik-Weltverbands, Sebastian Coe, hatte Sportler bereits zuletzt davor gewarnt, die Pandemie als Schlupfloch für Doping zu nutzen. „Kein Sportler sollte jemals zu dem Schluss kommen, dass er sich in einer Test-Sperrzone befindet, das ist nicht der Fall“, sagte der Brite der ARD. „Wir haben Systeme eingerichtet, die mehr als ausreichend sind, um mit der aktuellen Verwerfung umzugehen.“

Derzeit ruht das internationale Kontrollsystem weitgehend, auch der Kontrollbetrieb in Österreich läuft nur auf Risikosportarten reduziert. Standard-Nachweisverfahren wie etwa Urinkontrollen sind derzeit kaum möglich. Dopingjäger verweisen auf indirekte Nachweisverfahren wie den biologischen Athleten-Blutpass.

Die ARD-Dopingredaktion zitierte zudem aus einer an Mäusen durchgeführten Studie der Universität Oslo aus dem Jahr 2013, die nahelegt, dass Athleten auch schon von kurzzeitigem Anabolika-Konsum dauerhafte Vorteile beim Muskelwachstum haben. Weitergedacht hieße das, dass Athleten auch bei den auf 2021 verschobenen Olympischen Sommerspielen in Tokio noch davon profitieren würden.

Fragezeichen ergab auch ein jüngst in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlichter Hintergrund-Bericht zur Doping-Razzia rund um die „Operation Aderlass“ bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld. Die Frage: „Wer war der Informant, der heikle Informationen des überführten Langläufers Johannes Dürr an einen Ermittler weitergab?“