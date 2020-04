Tiroler Polizei informiert: So finden Opfer häuslicher Gewalt Hilfe

Innsbruck – Das Thema häusliche Gewalt bzw. Gewalt an Frauen ist angesichts der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise wieder mehr in den Fokus gerückt. Die räumliche Einengung und fehlende Rückzugsmöglichkeiten könnten vermehrt Aggressionen hervorrufen oder verstärken, erklärte die Tiroler Polizei am Mittwoch in einer Presseaussendung und gab Anweisungen, wie sich Opfer häuslicher Gewalt verhalten sollten.