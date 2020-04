Parken in Innsbruck ab 2. Mai wieder kostenpflichtig

Innsbruck – Wie die Stadt am Mittwoch in einer Aussendung ankündigte, werde man die Überwachung der Kurzparkzonen "im Interesse der Anrainer und Handelstreibenden" Anfang Mai wieder einführen.

„Sinn der Aussetzung war es, im Stadtgebiet medizinischem Personal und Pflegekräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in geöffneten Geschäften sowie Einsatzkräften die Erreichbarkeit ihrer Arbeitsplätze zu erleichtern. Die Bürgerinnen und Bürger, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, haben in den vergangenen Wochen unsere Stadt während der Covid-19-Krise in Gang gehalten“, wird Vizebürgermeisterin Uschi Schwarzl zitiert.