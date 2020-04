Ende der Maßnahmen in Wuhan, international nehmen Fälle zu

🔸 FRANKREICH

Die französischen Gesundheitsexperten halten die strikten Kontaktsperren im Land mindestens bis Mai für nötig. Der Chef des Beratergremium der Regierung, Jean-Francois Delfraissy, empfahl am Mittwoch im französischen Radio, die Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus noch mehrere Wochen aufrecht zu halten. Sie sind seit 17. März in Kraft, wurden stellenweise weiter verschärft und zuletzt bis zum 15. April verlängert. Ministerpräsident Edouard Philippe hatte bereits angedeutet, sie müssten darüber hinaus eingehalten werden.

Die Einschränkungen im Kampf gegen Covid-19 sind in Frankreich seit 17. März in Kraft. © BERTRAND GUAY

Frankreich verzeichnet inzwischen über 10.000 Tote und meldete zuletzt gut 1400 innerhalb eines Tages. Weltweit liegt Frankreich mit der Totenzahl nun an vierter Stelle hinter Italien, Spanien und den USA. Als infiziert registriert sind 78.000. Rund 17 Millionen Franzosen sind besonders gefährdet, da sie entweder alt, krank oder übergewichtig sind. Als Hoffnungsschimmer für das Gesundheitssystem gilt, dass die Zahl der Patienten, die eine Intensiv-Behandlung brauchen, zuletzt nur noch sehr leicht gestiegen war.

🔸 DEUTSCHLAND

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf über 100.000 gestiegen. Das RKI meldete am Mittwoch 103.228 bekannte Infektionen. Das ist ein Plus von 4003 Fällen im Vergleich zu Dienstag, als ein Zuwachs von 3834 auf 99.255 Fälle verzeichnet worden war. Die Zahl der Patienten, die nachgewiesen im Zusammenhang mit der durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 starben, erhöhte sich um 254 auf 1.861 am Mittwoch. Am Dienstag betrug das Plus bei den Todesfällen 173. "Wir stehen immer noch am Anfang dieser Pandemie", sagte RKI-Chef Lothar Wieler im Deutschlandfunk. "Wir müssen wirklich sehr, sehr vorsichtig sein."

"Wir stehen immer noch am Anfang dieser Pandemie", warnt RKI-Chef Lothar Wieler. © JOHN MACDOUGALL

Wieler verwies bei seiner Mahnung auf die immer noch wachsenden Fallzahlen. "Allerdings hat sich die Steigung etwas abgeflacht, was sicher ein schönes Ergebnis ist." Ein Ende sämtlicher Maßnahmen im Kampf gegen den Virusausbruch auf einmal sei dennoch derzeit nicht denkbar. "Ein Exit suggeriert vielleicht, dass man einfach die ganzen Maßnahmen aufhebt und dann so lebt wie vor dieser Epidemie. Ich persönlich kann mir das momentan nicht vorstellen", sagte Wieler. "Ich kann mir vorstellen, dass es schrittweise bestimmte Änderungen gibt." Über das genaue Vorgehen müsse die Politik entscheiden.

🔸 POLEN und TSCHECHIEN

Sowohl in Polen als auch in Tschechien hat die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle erstmals die 5000er-Marke überschritten. Das Gesundheitsministerium in Prag meldete bis Mittwochvormittag 5033 bestätigte Infektionen, die Behörden in Warschau genau 5000. In Tschechien starben bisher 91 Menschen mit dem Virus, in Polen rund ein Drittel mehr, nämlich 136.

Die Entwicklung sei dennoch positiv, erklärte Gesundheitsminister Adam Vojtech in Prag. Es sei gelungen, die unkontrollierte Ausbreitung der Erkrankung in Tschechien zu stoppen. "Wir können uns daher auf eine schrittweise und kontrollierte Rückkehr zum normalen Leben vorbereiten", sagte der 33 Jahre alte Politiker.

Ein Arbeiter in Schutzkleidung versprüht Desinfektionsmittel in der Warschauer U-Bahn. © JANEK SKARZYNSKI

Die Zahl der durchgeführten Tests liegt in beiden Ländern bei knapp 100.000, obwohl Polen fast viermal mehr Bewohner hat als Tschechien. Beide Schengen-Staaten haben die Grenzen mit Ausnahme des Güterverkehrs geschlossen. Sonderregelungen gelten für Berufspendler. Restaurants und Schulen sind geschlossen, es gelten jeweils Ausgangsbeschränkungen.

Es sei wahrscheinlich, dass die Maßnahmen in Polen über Ostern hinaus verlängert werden, sagte Vize-Gesundheitsminister Waldemar Kraska der Agentur PAP. Ostern ist im streng katholischen Polen normalerweise ein wichtiges Familienfest. In Tschechien hatte das Parlament am Dienstag einer Verlängerung des Ausnahmezustands bis zum 30. April zugestimmt.

🔸 JAPAN

Im Großraum Tokio ist es einen Tag nach Ausrufung des Notstands zwar stiller auf den Straßen geworden, doch viele Menschen sind dennoch wie gewohnt zur Arbeit gegangen. "Ich habe viel zu tun, weil die Arbeit normal weiter geht", sagte eine Angestellte eines Industrieunternehmens in Tokios Nachbarprovinz Chiba am Mittwoch. "Uns ist nichts gesagt worden, jeder ist an seinem Arbeitsplatz". Wie sie fuhren viele Beschäftigte mit Bus und Bahn zur Arbeit, auch wenn die sonst notorisch vollen Züge jetzt weniger Fahrgäste haben. "Der Notstand ist Augenwischerei", sagte die Frau.

In Tokio geht für viele das Leben vorerst wie gewohnt weiter. © CHARLY TRIBALLEAU

Nach längerem Zögern hatte Japans rechtskonservativer Regierungschef Shinzo Abe am Vortag angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bis zum 6. Mai den Notstand ausgerufen, für Tokio, die drei Nachbarprovinzen Chiba, Kanagawa und Saitma sowie für Osaka, Hyogo und Fukuoka.

Die Behörden forderten zwar die Bürger auf, abgesehen von nötigen Besorgungen möglichst zu Hause zu bleiben. Viele Geschäfte, Kinos und Bahnhofsshops sind jetzt geschlossen. Eine harte Abschottung wie etwa in Frankreich ist es aber in Japan nicht. Weder kann bei Missachtung der Behördenaufforderungen bestraft werden, noch können Firmen gezwungen werden, die Arbeit einzustellen.

🔸 URUGUAY

Auf einem vor Uruguay festliegenden Kreuzfahrtschiff sind fast 60 Prozent der mehr als 200 Menschen an Bord positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden. Sechs Menschen auf der "Greg Mortimer" seien in Krankenhäuser von Uruguays Hauptstadt Montevideo gebracht worden, ihr Zustand sei aber stabil, teilte die australische Reederei Aurora am Mittwoch mit. Die übrigen der 128 positiv getesteten Menschen zeigten derzeit keine Symptome.

Mehr als 200 bestätigte Fälle gibt es auf der "Greg Mortimer". © PABLO PORCIUNCULA