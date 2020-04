Uni-Betrieb wird stufenweise hochgefahren: Prüfungen unter Auflagen

Wien – An den Hochschulen wird der Betrieb wie angekündigt stufenweise wieder hochgefahren. Zwar wird der Vorlesungsbetrieb bis Ende Juni nur online stattfinden. Die Durchführung von Prüfungen solle aber gewährleistet werden, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Auch der Forschungs-und Bibliotheksbetrieb soll wieder langsam anlaufen.