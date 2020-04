MiniM: Klein, aber oho!

Ein besonders wichtiger Baustein im Nahversorgungskonzept in der Alpenregion sind die miniM-Märkte, die im Ortszentrum zahlreicher kleinerer Orte vor allem in Tirol den Bewohner*innen eine Einkaufsmöglichkeit bieten, die direkt vor der Haustüre liegt und auch in herausfordernden Zeiten alles bietet, was man zum Leben braucht.