Unbekannte stahlen in Worms für Menschen giftiges Schaf

Worms – Einen ungewöhlichen Aufruf startete am Mittwoch die Polizei in Worms. Dort haben Unbekannte auf einem Feld ein Schaf geklaut. Und das Tier hat es in sich: Nach einer Impfung ist das Fleisch des Tieres für Menschen giftig. Die Polizei warnte davor, die Heidschnucke (Nordisches Kurzschwanzschaf) zu essen. Das Fleisch sei ungenießbar.