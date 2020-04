EU befürwortet die Nutzung von Handy-Apps zur Corona-Bekämpfung

Derzeit werde insbesondere an Apps gearbeitet, „um Menschen zu warnen, die sich in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten haben", erklärte die Behörde. So könnten Infektionsketten unterbrochen werden und es könne während der die Einschränkungen des öffentlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden, ein erneuter Ausbruch verhindert werden.

Derartige Bestrebungen gibt es auch in den EU-Mitgliedstaaten. In Deutschland hat die Telekom dem Robert-Koch-Institut (RKI) Massendaten aus der Auswertung von Funkmasten zur Verfügung gestellt. Das RKI will damit die Wirksamkeit der Maßnahmen der deutschen Bundesregierung zur Einschränkung sozialer Kontakte untersuchen. In Italien und anderen EU-Ländern wird dies bereits getan.