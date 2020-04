"Betreutes Wohnen"-Gebäude in Lienz durch Brand schwer beschädigt

Lienz – Am Mittwochnachmittag brach an einem Gebäude des "Betreuten Wohnens" des Roten Kreuzes in Lienz aus noch ungeklärter Ursache ein Balkonbrand aus. Das Feuer breitete sich rasch über die Fassade aus. Ob Personen verletzt wurden, war vorerst nicht bekannt. An dem Neubau entstand ein erheblicher Schaden. Eine Notunterbringung für die Bewohner wird derzeit organisiert.