ÖEHV-Talente mit Chance auf NHL: Rossi im Draft-Ranking auf Rang sechs

Wien – Österreichs Eishockey-Talent Marco Rossi ist für den NHL-Draft weiter ganz hoch im Kurs. Im finalen Ranking des Central Scouting Service (CSS), das am Mittwoch veröffentlicht wurde, ist der 18-jährige Vorarlberger als Nummer 6 in Nordamerika eingestuft. Auch Thimo Nickl (Nr. 74) hat gute Chancen, gewählt zu werden, Senna Peeters (Nr. 101) darf ebenfalls hoffen.

Rossi gilt als Kandidat für die Top Ten und wird wohl als dritter Österreicher nach Thomas Vanek (Nr. 5/Buffalo Sabres 2003) und Michael Grabner (Nr. 14/Vancouver Canucks 2006) in der ersten Draft-Runde gewählt. Wann und wie der ursprünglich für 26. und 27. Juni in Montreal angesetzte Draft stattfindet, ist noch offen. Im Draft sichern sich die 31 NHL-Clubs die Rechte an 217 Talenten. Das CSS hat dafür eine unverbindliche Rangliste mit Einschätzungen erstellt, die den Clubs als Orientierung dient.

Rossi, der im Jänner-Ranking noch auf Rang fünf eingestuft war, hat in seiner zweiten Saison für die Ottawa 67s in der kanadischen Juniorenliga OHL in 56 Spielen 39 Tore und 81 Assists verbucht. Mit 120 Scorerpunkten erhielt der Center als erster europäischer Spieler die seit 1946 vergebene Eddie Powers Memorial Trophy für den Topscorer der Saison in der Ontario Hockey League. Mit 2,14 Punkten pro Spiel war der Feldkircher auch landesweit die Nummer eins unter allen Spielern der drei großen kanadischen Juniorenligen (OHL, QMJHL, WHL). Auf Platz zwei mit 112 Punkten folgte Alexis Lafreniere von Rimouski Oceanic, der vom CSS für den Draft als Nummer eins eingestuft wurde.