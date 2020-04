Waldbrand ausgebrochen: Großeinsatz der Feuerwehren im Halltal

Absam – Am späten Mittwochabend gingen zahlreiche Anrufe bei der Leitstelle Tirol wegen starker Rauchentwicklung im Bereich des Halltals ein. Die Flammen waren gegen 22 Uhr bis ins Inntal sichtbar, der Rauch zog unter anderem auch über Thaur, wie Augenzeugen berichten. Wie weit sich das Feuer bereits ausgebreitet hat, war am späten Abend nicht in Erfahrung zu bringen. Die aktuelle Trockenheit dürfte eine Ausbreitung aber begünstigen.