Waldbrand im Halltal unter Kontrolle: Hubschrauber im Einsatz

Absam – Nachdem am späten Mittwochabend im Halltal ein Waldbrand ausgebrochen war, wurde der Feuerwehreinsatz am Donnerstag fortgesetzt. Für die weitere Brandbekämpfung wurden Hubschrauber angefordert. Ein Bezirksbrandermittler ist zur Erhebungen zur Brandursache vor Ort. Die Zufahrtsstraße ins Halltal ist für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

Der Waldbrand war in einem steilen und teilweise felsdurchsetzten Gelände ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits große Flächen aus Latschen, teilweise Wiesenflächen, Bäumen und Sträuchern in Vollbrand. Durch ungünstige Windverhältnisse in Verbindung mit der derzeit herrschenden extremen Trockenheit breitete sich der Brand rasch in sämtliche Richtungen aus.