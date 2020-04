Sanders wirft hin: Traum von "politischer Revolution" ausgeträumt

Der selbsternannte "demokratische Sozialist" beendete am Mittwoch inmitten der Coronavirus-Pandemie den Wahlkampf – und machte den Weg frei für eine Präsidentschaftskandidatur des früheren Vizepräsidenten Joe Biden.

Sanders hatte es nie geschafft – und eigentlich auch nie versucht –, die Demokratische Partei hinter sich zu bringen. Vielmehr nannte er das "demokratische Establishment" stets in einem Atemzug mit dem republikanischen Establishment und den Wirtschaftseliten als Gegner. Seine Anhänger konnte "Bernie" mit diesem Image des furchtlosen Einzelkämpfers mobilisieren; ausbauen konnte er seine Wählerbasis aber kaum.

Der als kompromisslos kritisierte Senator für den Bundesstaat Vermont blieb bei den Demokraten stets ein halber Außenseiter – zumal er kein Parteimitglied ist, sondern ein Unabhängiger. Dabei ist unbestritten, dass Sanders eine zentrale Figur im Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit in den USA ist. Seit Jahrzehnten wirbt er für einen stärkeren Sozialstaat, eine fairere Einkommensverteilung, strengere Regeln für die Wall Street.

Schonungslos legte er die Schwächen des teuren US-Gesundheitssystems offen, das dutzende Millionen Menschen ausschließt – und das jetzt mit dazu beiträgt, dass die Coronavirus-Pandemie die USA so hart trifft. Doch sein Vorschlag einer gesetzlichen Krankenkasse für alle, wohlbemerkt bei Abschaffung der Privatversicherungen, ging auch bei den Demokraten den meisten zu weit. Zumal Sanders keinen konkreten Plan hatte, wie er dieses Versprechen finanzieren wollte.

Viele in der Partei fürchteten, ein Präsidentschaftskandidat mit der Vision einer "politischen Revolution" würde Wähler der politischen Mitte verprellen und bei der Präsidentschaftswahl im November gegen Amtsinhaber Trump untergehen. Der Präsident hatte schon das Schreckgespenst des "Kommunismus" an die Wand gemalt, den der "verrückte Bernie" anstrebe.

Dass Sanders trotz allem die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten erringen könnte, hatte zwischenzeitlich als echte Möglichkeit gegolten. Nach seinen frühen Vorwahl-Erfolgen im Februar stürmte der 78-Jährige in landesweiten Umfragen an die Spitze. Gestützt von einer landesweit hervorragend aufgestellten Graswurzelbewegung war er vor dem Superwahltag "Super Tuesday" am 3. März klarer Favorit und hätte seinen Rivalen davoneilen können.