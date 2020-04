Spektakuläre Tierrettung am Wattenberg: Kalb aus Güllegrube geborgen

Wattenberg – Zu einem nicht alltäglichen Einsatz rückte Mittwochnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Wattenberg aus. Ein Kalb hatte auf einem Bergbauernhof in 1100 Metern Seehöhe den Holzdeckel einer Güllegrube durchbrochen und war daraufhin etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt. Die Bäuerin alarmierte die Feuerwehr.

Wie es der glückliche Zufall so will, arbeitete in der Nähe gerade ein Waldaufseher – der noch dazu Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Sogleich kam sein für Holzarbeiten bestimmter Kran zum Einsatz: Die Feuerwehr hob das Kalb mit dem Gerät aus der Grube. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet, erzählt Feuerwehrkommandant Stefan Schafferer im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung Online. Das Kalb war glücklicherweise unverletzt und musste lediglich nach dem „Bad“ in der Gülle fein säuberlich gereinigt werden. (TT.com, tkl)