Alko-Unfall in Weer: Auto gerammt und in Apotheke gekracht

Weer – Zu einem spektakulären Verkehrsunfall wurden am Mittwochabend die Einsatzkräfte in Weer gerufen. Im Ortszentrum verlor ein alkoholisierter Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Ein Österreicher mit Innsbrucker Kennzeichen war laut Polizei – vermutlich zu schnell – auf der Tiroler Straße (B171) in Weer in Richtung Osten unterwegs. Als er bei der „Schmalzerhof-Kreuzung" rechts einbiegen wollte, geriet er auf einen Gehsteig und touchierte einen Pkw. Schließlich krachte der mit dem Fahrzeug in die dortige Apotheke, wo es im Eingangsbereich zum Stehen kam.