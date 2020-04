Notfall-Kalender: Saisonstart mit Doppel-Geisterrennen in Österreich?

Wien - Die Formel-1-WM könnte der letzten Voraussicht zum Trotz im Juli in Europa beginnen - und zwar ohne Zuschauer. Dieses Notfall-Szenario, das den Grand Prix von Österreich am 5. Juli zum Saisonstart machen würde, haben die Spitzen der Rennserie laut Formel-1-Sportchef Ross Brawn im Kopf. Ein weiterer Lösungsansatz, um noch möglichst viele Rennen zu schaffen: gleich zwei auf dem gleichen Kurs.

Nach der Verschiebung des Großen Preises von Kanada ist aktuell Frankreich in Le Castellet (28. Juni) der Auftakt, doch auch dieser wackelt bedenklich. Laut dem Fachportal "auto motor und sport" steht daher ein Beginn in Spielberg zur Diskussion - mit zwei Rennen. Denkbar wären zwei an einem Wochenende oder an zwei Wochenenden hintereinander, da zwischen Spielberg und Silverstone am 19. Juli ein "freies" Wochenende ist.