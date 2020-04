Gut zu wissen: So wird der „Gotlpack“ auch heuer zum Hit

Innsbruck – Der Osterhase lässt sich zwar vom Coronavirus nicht von seiner Mission abhalten. Auf den persönlichen Besuch vom Paten oder von der Patin muss in diesem Jahr aber in den meisten Fällen verzichtet werden. Somit kann auch der „Gotlpack“ nicht in gewohnter Weise übergeben werden. Das Seelsorgeamt Innsbruck gibt Tipps für eine andere Form des Schenkens zu Ostern.