US-Experten schockiert von Unberechenbarkeit des Coronavirus

New York – Ein rasant verschlechterter Gesundheitszustand von vielen Corona-Patienten schockiert Ärzte und Pfleger in den USA. Insbesondere Mediziner in New York, dem Zentrum des Virusausbruchs in den Vereinigten Staaten, berichten, dass sich die Gesundheit oft völlig überraschend verändere.

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, in den USA müsse zunächst die Zahl der Todesfälle sinken. Dann wolle er die gelähmte Wirtschaft mit „einem großen Knall" wieder starten. Zudem ging Trump die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wiederholt scharf an und stellte US-Zahlungen an die UN-Organisation infrage. Die USA sind der größte Nettozahler der WHO. Trump stößt sich vor allem daran, dass China nur einen Bruchteil zahlt. Zudem beschuldigt er die WHO, China – wo die Pandemie ihren Ursprung hatte – in Schutz zu nehmen. Die WHO weist dies und die vorgeworfenen Fehlentscheidungen zurück. (APA/Reuters)