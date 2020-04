Knalleffekt beim HCI: Trainer Pallin verkündete überraschend Abschied

Innsbruck – Nach starker Qualifikationsrunde, die wieder Hoffnungen auf bessere Eiszeiten in der Tiwag-Arena nährte, und dem knappen Verpassen der Play-offs, die ohnehin im Viertelfinale vorzeitig abgebrochen wurden, waren sich der HCI und Pallin einig, gemeinsam in eine weitere Spielzeit zu gehen.

Umso überraschender nahm HCI-Obmann Günther Hanschitz am Donnerstag die Botschaft entgegen, dass sich der 53-jährige Amerikaner jetzt anders orientieren will: „Er hat sich mit einem Mail verabschiedet. Die Art und Weise ist schwer enttäuschend.“ Nachsatz: „Aber Reisende soll man nicht aufhalten.“

Pallin rang um Erklärungen: „Ich habe schon vor den schlimmen Folgen des Corona­virus lange auf den schriftlichen Vertrag gewartet. Es hat einen Punkt gegeben, wo keine Kommunikation mehr stattgefunden hat. Und ich muss mich um meine zwei Töchter und meine Frau kümmern“, gab Innsbrucks bis dato längstdienender Trainer nach vier Spielzeiten in der Erste Bank Liga bekannt. Zweimal hatte er die Haie direkt ins Play-off geführt, zweimal – und nach einer unglaublichen Verletzungsmisere in der letzten Spielzeit – schrammte man am Saisonziel vorbei. „Ich möchte mich beim Club, bei Günther, Irm­i (Sekretärin Niederwieser) und allen bedanken. Sie haben mir die Chance gegeben, in Innsbruck Trainer zu sein, und ich war sehr stolz darauf. Zudem wurden meine beiden Töchter in Innsbruck geboren“, klang auch eine gewisse Wehmut durch: „Ich wollte die Kultur ändern – nämlich dass hier Profis am Werk sind.“ Das sei ihm nicht gelungen, als negativer Höhepunkt darf laut ihm jetzt jemand Vertragsverhandlungen führen, der der Sache aus seiner Sicht nicht gewachsen sei.