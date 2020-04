Fußgänger auf Schutzweg in Innsbruck von Lkw angefahren

Innsbruck – Freitagfrüh um 4.30 Uhr überquerte ein 56-Jähriger in Innsbruck an der Kreuzung Gumppstraße/Langer Weg die Fahrbahn auf dem Schutzweg. Ein 33-jähriger Lkw-Lenker übersah den Mann beim Abbiegen. Der Fußgänger stürzte beim Zusammenstoß auf die Straße. Er wurde schwer verletzt. Der Mann wurde von der Rettung in die Klinik gebracht. (TT.com)