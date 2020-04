Fahrpläne, Mund-Nasenschutz-Pflicht: Das ändert sich bei den Öffis in Tirol

Innsbruck – Mit Dienstag dürfen kleinere Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte wieder aufsperren. Ab Anfang Mai soll dann der ganze Handel unter Einhaltung besonderer Schutzvorkehrungen wieder anlaufen. Deshalb wird nun auch das Angebot im öffentlichen Verkehr in Tirol Schritt für Schritt wieder hochgefahren. Ab Dienstag gilt in allen Öffis eine Mund-Nasenschutz-Pflicht.

◾ Sämtliche IVB-Linien werden ab Dienstag, 14. April , auf den Samstagsfahrplan umgestellt. An Sonn- und Feiertagen wird weiterhin nach dem Sonntagsfahrplan gefahren.

◾ Die Nightliner verkehren bei eingeschränktem Betrieb wie in den Nächten von Sonntag auf Montag.

◾ Vorerst noch in den Garagen bleiben die Fahrzeuge der Linien 2A, 6, 502N, 590N und TS .

◾ Ab Dienstag, 14. April verkehren die Regiobuslinien 940, 941, 942, 950x, 951, 952, 953, 954, 961, 962, 965, 966 und 998 in Osttirol im Zwischensaison- Ferienfahrplan .

Auch auf der Schiene wird aktuell für den Regiozug-Nahverkehr (S-Bahn und REX) an einer Rückkehr zum Normalfahrplan im Laufe des Monats Mai , abhängig vom Zeitpunkt der Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen, gearbeitet.

Ab Dienstag gilt in den Öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Österreich eine Mund-Nasenschutz-Pflicht. "Es genügen einfache Mund-Nasen-Bedeckungen, wie beispielsweise selbstgenähte Baumwollmasken", so IVB-Geschäftsführer Martin Baltes..