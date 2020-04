Neuer IVB-Fahrplan und Nasen-Mundschutzpflicht ab 14. April

Die IVB erinnern an die ab Dienstag vorgeschriebene Nasen-Mundschutzpflicht in Öffis: „Der Zutritt in unsere Fahrzeuge ist nur mit entsprechendem Schutz zulässig. Es genügen einfache Mund-Nasen-Bedeckungen, wie beispielsweise selbstgenähte Baumwollmasken“, so IVB-Geschäftsführer Martin Baltes in einer Aussendung.