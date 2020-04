Vater von britischem Premier Johnson: Boris wird lange für Genesung brauchen

London – Der Vater des an Covid-19 erkrankten britischen Premierministers Boris Johnson, Stanley Johnson, glaubt nicht an eine schnelle Rückkehr seines Sohns in die Amtsgeschäfte. Noch sei sein Sohn nicht über den Berg, sagte der 79-Jährige dem Radiosender BBC 4 am Freitag.

"Er braucht Zeit. Ich kann nicht glauben, dass man das durchmachen kann und direkt wieder zurück in die Downing Street (den Regierungssitz) geht und die Zügel in die Hand nimmt, ohne eine Phase der Wiederanpassung", so Johnson.

📽 Video | Covid-19: Johnson aus Intensivstation entlassen

Oppositionschef hofft auf rasche Genesung Johnsons

Die Nachricht, dass der der 55 Jahre alte Premier die Intensivstation verlassen konnte, hatte am Donnerstagabend zu großer Erleichterung in Großbritannien geführt. "Das sind gute Nachrichten", twitterte Labour-Chef Keir Starmer und fügte hinzu: "Ich hoffe das ist der Beginn einer raschen Genesung."

Gesundheitsminister Matt Hancock lobte die "Weltklasse-Versorgung" des Nationalen Gesundheitsdiensts NHS. "So gut, dass der Premierminister aus der Intensivbehandlung raus ist und auf dem Weg der Genesung ist", twitterte er.

Der Premier laboriert an einer hartnäckigen Covid-19-Erkrankung. Zehn Tage nach der Feststellung der Erkrankung war er am Sonntag ins Spital gebracht und einen Tag später auf die Intensivstation verlegt worden. Nach offiziellen Angaben wurde er auf der Intensivstation mit Sauerstoff versorgt, jedoch nicht beamtet. Nach drei Tagen wurde er nun wieder auf eine normale Station verlegt. Er sei "extrem guter Dinge", hieß es in einer Mitteilung. Er sei in der frühen Phase seiner Genesung und werde weiterhin genau beobachtet.

Chefmediziner Chris Whitty (l.) und der führende wissenschaftliche Berater Patrick Vallance (r.) betreten den Regierungssitz des Premiers für das tägliche Treffen der Regierungsspitze – derzeit ohne Premier Boris Johnson. © TOLGA AKMEN

Raab vertritt Premierminister auf dessen Wunsch

Johnson wird derzeit von Außenminister Dominic Raab vertreten. Die Kompetenzen des Premierministers hat er aber nicht. Großbritanniens ungeschriebene Verfassung sieht keine klare Regelung für den Fall vor, dass der Regierungschef ausfällt. Johnson bat Raab, ihn während der Zeit seines Ausfalls zu vertreten.