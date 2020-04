Anschober: Erste Etappe beendet – "die zweite wird deutlich schwieriger"

Wien – Nachdem der Anstieg an Infektionen mit SARS-CoV-2 deutlich gedrückt werden konnte – aktuell liegen die täglichen Zuwächse im niederen einstelligen Prozentbereich –, hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die erste Etappe im Kampf des Coronavirus für erfolgreich beendet erklärt. "Die zweite Etappe wird deutlich schwieriger", kündigte er Freitagmittag in einer Pressekonferenz an.

"Massiv verstärken" will Anschober die PCR-Tests, und zwar vor allem in Alters- und Pflegeheimen sowie in den Gesundheitsberufen, wozu auch die mobile Pflege zähle, wie er betonte. "In diesem Bereich wird es ein großes Zusatzprogramm an Testungen und Handlungsanleitungen und Schutzmaßnahmen wie in Spitälern geben", erklärte der Minister. Zukünftig sollen auch Hausärzte anordnen dürfen, dass PCR-Tests gemacht werden. Grundsätzlich müssten niedergelassene Ärzte "viel stärker" in Testungen eingebunden werden, bekräftigte der Gesundheitsminister.