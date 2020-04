Innsbrucker Stadtregierung beschließt vorgezogenen Baustart in der Altstadt

Innsbruck – Nach zwei Videokonferenzen hat sich die Innsbrucker Stadtregierung am Freitagnachmittag einhellig für einen raschen Baustart in der Altstadt ausgesprochen. Ab Juni 2020 sollen bis zum Sommer 2021 schrittweise die Leitungen in der Altstadt erneuert werden, vor allem die teilweise über 130 Jahre alten Wasserleitungen.