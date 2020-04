Land macht 3,4 Mio. Euro für Rettung der Achenseebahn frei

Eine späte Entscheidung – wurden die ersten Zeilen des vermeintlich letzten Kapitels der Bahngeschichte am 15. März mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens geschrieben. Man habe diesen Tag aus rechtlichen Gründen abwarten müssen, heißt es. Am Stichtag wollten sich die beiden Landeshauptmannstellvertreter jedenfalls nicht dazu äußern, wie man generell zur Bahn stehe.

Dass der unternehmerische Betrieb aufrechtbleibt, sei notwendig, um die eisenbahnrechtliche Konzession nicht zu verlieren. Fahren wird die Bahn im Sommer nicht zuletzt aufgrund der Sanierungsarbeiten aber nicht. Bis Juli will man eruieren, was in den kommenden Jahren an Reparaturen anstünde. (TT)