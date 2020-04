"Never Enough": Ein stimmgewaltiger Ostergruß von der Hungerburg

Innsbruck – Ein besonderes Ostergeschenk haben sich Maren Menzel und Götz Monnerjahn am Karsamstag gemacht: Die beiden haben gemeinsam den Song "Never Enough" aus dem Hugh-Jackman-Film "The Greates Showman" aufgenommen. "Ich fand den Song schon so schön, als ich ihn im letzten Sommer im Freiluftkino zum ersten Mal gehört habe. Es war eine große Freude, ihn jetzt aufzunehmen", sagt Maren Menzel. Die leidenschaftliche Sängerin und der passionierte Gitarrist haben zwar schön öfter miteinander Musik gemacht, in letzter Zeit aber nicht mehr so viel Gelegenheit dazu gehabt.