Nasskaltes Intermezzo zum Wochenstart in Tirol, dann geht der Frühling weiter

Deutlich wolkiger präsentiert sich der Himmel über Tirol am Ostermontag. Zudem ist es milder und weniger warm als noch tags zuvor. Zum Nachmittag hin breitet sich von Bayern kommend eine Kaltfront über den Alpennordrand bis hin ins Unterland aus. Das hat teils gewittrige Regenschauer zur Folge, die sich in den Abendstunden häufen. Auch die Nacht verläuft in ganz Nordtirol vorwiegend nass. Zudem sinkt die Schneefallgrenze bis in die Frühstunden gegen 900 Meter herab – vom Außerfern bis ins Kaisergebirge kann es also durchaus bis in tiefere Lagen schneien.